Groningse GGD gaat inzet mobiele vaccinatie-unit evalueren voor maximaal rendement

Foto: Mirre van de Klok

GGD Groningen is bezig met een evaluatie van de inzet van de mobiele vaccinatie-unit. De GGD onderzoekt of het rendement van de unit of popup-locaties ook verhoogd kan worden.

De mobiele prikunit wordt sinds maandag 16 augustus ingezet. De afgelopen twee weken heeft de unit op verschillende locaties in de provincie gestaan. “Deze week staat de vaccinatie-unit in Zoutkamp”, vertelt woordvoerder Hanneke Mensink van de GGD. “In Zoutkamp kan het gebruikt worden door Afghaanse vluchtelingen die graag gevaccineerd willen worden.”

Laagdrempelig

De mobiele prikunit is één van de onderdelen die door de GGD wordt ingezet om mensen op een laagdrempelige manier de mogelijkheid te bieden om een vaccinatie te halen. Naast de mobiele prikunit wordt er ook gewerkt met popup-locaties. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan een gemeenschapsgebouw, wijkcentrum of een consultatiebureau. Deze ruimtes kunnen we vrij eenvoudig voor één dag inrichten als locatie waar geprikt wordt.”

Dertig mensen per dag

De inzet van de vaccinatie-unit en de popup-locaties zijn een nieuw concept waarbij gekeken wordt of het bij kan dragen in het verhogen van de vaccinatiegraad. “Wel zijn we nu op het moment bezig met een evaluatie. Bij de vaccinatie-unit of popup-locatie zien we dat er gemiddeld dertig mensen per dag naar deze locatie komen. Enerzijds is het heel mooi dat we deze mensen bereiken, anderzijds moet je je afvragen of het rendement wellicht ook hoger kan. Om een locatie in te richten daar zet je toch een hele crew tegen over die de hele dag wordt ingezet. Dus op tafel liggen nu vragen of we het wellicht ook anders aan moeten pakken en of het ook beter kan.”

In gesprek met gemeenten

Duidelijk is wel dat de vaccinatie-unit ook de komende tijd wordt ingezet. “We kunnen niet zomaar ergens onze unit plaatsen. Dus we zijn inderdaad in gesprek met de diverse gemeenten welke locaties volgens hen in aanmerking komen. Daarbij moet er gekeken worden naar een heel palet. De locatie moet goed toegankelijk zijn, je wilt verkeers- en bezoekersstromen niet in de weg staan en ook de veiligheid moet gewaarborgd zijn.” Ook de popup-locaties worden voortgezet. “Morgen staan we bijvoorbeeld in de Martinikerk. Deze locatie is morgen alleen toegankelijk voor genodigden van het event dat daar gehouden wordt. Volgende week is er wel een vrije inloop. Mensen hebben dan geen afspraak nodig en hoeven alleen maar hun ID-kaart mee te nemen.”

Veiligheid

Op verschillende lokale vaccinatie-locaties in het land, ook in Groningen, werd de afgelopen periode gedemonstreerd. “Veiligheid is één van de aspecten die mee wordt genomen. Dat is niet alleen nu, maar dat is al een hele lange tijd zo. Voor we ergens gaan staan overleggen we met de gemeente in welke wijk het mogelijk is. Waar gaan we het opzetten? Hoe is het te verwachten rendement. Je wilt met de inzet van deze vaccinatielocaties het maximale bereiken.”

Komende periode verschillende popup-locaties in de planning

Het is nog onbekend hoe lang de evaluatie gaat duren. “Je moet je goed realiseren dat dit initiatief, om mensen in hun eigen wijk te bereiken, heel snel van de grond is gekomen. Nu we ruim twee weken verder zijn levert dat nieuwe inzichten op die interessant zijn om mee te nemen in het verdere proces.” Wanneer de vaccinatie-unit weer wordt ingezet is nog onduidelijk omdat deze officieel in eigendom is van het Rode Kruis. Wel heeft men voor de komende periode verschillende popup-locaties in de planning.