Groningers maken veel minder brokken dan Limburgers

Foto Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Inwoners van de provincie Groningen veroorzaken, na inwoners van Friesland en Drenthe, de minste aanrijdingen in ons land. Limburgers zijn de grootste brokkenmakers. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Univé.

In de jaren 2019 en 2020 kwam 2 procent van de Groninger automobilisten door eigen invloed tot een botsing. In Drenthe lag het percentage op 1,8 procent. Friezen zitten daar net tussenin. Van de Limburgers was 3 procent de afgelopen twee jaar een brokkenmaker, gevolgd door verzekerden uit Zuid-Holland (2,9 procent) en Noord-Brabant (2,6 procent).

Bestuurders van een SEAT veroorzaakten de afgelopen twee jaar de meeste aanrijdingen. Mensen uit Drenthe met een rode Daihatsu slagen er het best in een botsing te vermijden. De minste WA-claims komen van automobilisten met een Aziatisch merk. Rode auto’s zijn het minst vaak bij een aanrijding betrokken. Bruine auto’s staan bovenaan de ongevallenlijst.

Doordat vanwege de coronamaatregelen veel mensen in 2020 deden aan thuiswerken, was qua autoverzekeringen de schadelast biju Univé dat jaar aanmerkelijk lager dan normaal. Daarom zijn de autopremies voor dat jaar omlaag gebracht.