Groninger glascontainers aangepast voor blinden en slechtzienden

Foto: Rieks Oijnhausen

Ondergrondse glascontainers in de gemeente Groningen krijgen plaatjes met braille en reliëf, zodat mensen met een visuele beperking voortaan beter zelf hun glas gescheiden in kunnen leveren. De eerste aangepaste container werd geopend door wethouder Glimina Chakor (GroenLinks).

Met behulp van braille en reliëf is het voor mensen mogelijk om te voelen welke kleur glas in welke bak gegooid moet worden. De eerste container die hiermee is uitgerust is te vinden op de Rademarkt, de komende periode worden ook andere containers aangepast. Wethouder Chakor opende de eerste container samen met afgevaardigden van Toegankelijk Groningen. “We vinden het belangrijk dat iedereen in de gemeente zich zelfstandig kan redden. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we onze voorzieningen daar geschikt voor maken. Dit is weer een mooie stap in die richting”, aldus Chakor.

Met het plaatsen van de plaatjes gaat één van de wensen van de Werkgroep Toegankelijk Groningen in vervulling. Deze werkgroep is in het leven geroepen om de gemeente toegankelijk te maken voor mensen met een handicap of beperking. Het aanbrengen van braille- en reliëfplaatjes op de glascontainers voor blinden en slechtzienden is één van de verbeteringen, maar niet het enige project om de toegankelijkheid te verbeteren. Zo zijn er bijvoorbeeld ook aangepaste papiercontainers met een lagere inworpopening voor mensen in een rolstoel en is de hulp voor mensen met een fysieke beperking bij de afvalbrengstations verbeterd.