Groninger Comité voor cruciale beroepen aanwezig bij landelijke Dag van de Onmisbaren

Foto: ingezonden

Het Groninger comité voor cruciale beroepen is op zaterdag 25 september aanwezig op een landelijke FNV-manifestatie in Rotterdam. Op deze dag vindt de Dag van de Onmisbaren plaats.

Het comité is opgebouwd uit mensen die onder andere werken in de schoonmaak, de zorg, de bouw en het onderwijs. Het Groninger comité voor cruciale beroepen wordt ondersteund door de SP afdeling Groningen. Men komt op voor beroepsgroepen die onmisbaar zijn om de samenleving draaiende te houden. Eerder voerde men actie bij de Groninger ziekenhuizen, het Hoofdstation en verwierven zij huis aan huis steun in Lewenborg.

Frontlinie

“Afgelopen jaar is duidelijk geworden wie het land overeind houden”, vertelt schoonmaakster Monika Eliens. “Zorgverleners, schoonmakers, vuilnisophalers, kinderopvangmedewerkers, chauffeurs, leerkrachten en vele andere cruciale beroepen. Ze stonden aan de frontlinie van de pandemie, konden niet thuiswerken en liepen grote risico’s. Ze zijn onmisbaar maar worden vaak ondergewaardeerd: ze hebben een bescheiden inkomens, grote onzekerheden en een hoge werkdruk.”

Dag van de Onmisbaren

Zaterdag wordt in Rotterdam de Dag van de Onmisbaren gehouden. Asbestverwijderaar Victor Scheffer: “Klappen is niet langer voldoende. De lonen, waardering en werkzekerheid moeten omhoog. Om onze eisen kracht bij te zetten vertrekken er uit 30 plekken in land bussen richten de manifestatie in Rotterdam.” De Dag van de Onmisbaren wordt georganiseerd door de FNV.