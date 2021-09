Groningen City Club blij met plannen voor Grote Markt: “Het is de kers op de taart”

nieuws

De Groningen City Club is blij met de plannen die het Stadsbestuur woensdag heeft gepresenteerd voor de Grote Markt. De GCC noemt de plan erg belangrijk voor de veranderende binnenstad.

“We zijn heel enthousiast”, zegt voorzitter Eric Bos. “Het past heel goed in de visie van de veranderende binnenstad. We bevinden ons nu in de transitie van een place to buy naar een place to be. Voorheen ging je naar de stad om spullen te kopen. Tegenwoordig ga je naar de stad om iets te beleven, om iets te zien. Een mooi voorbeeld is het voormalige pand van de V&D. Dat was vroeger een hotspot waarvoor je naar de stad ging. We weten allemaal hoe het afgelopen is met de V&D. Maar we zien nu dat Forum Groningen eigenlijk die functie heeft overgenomen. Dat is nu de hotspot”

“Zeer van gecharmeerd”

Het Stadsbestuur maakte woensdag bekend dat de Grote Markt een levendig voetgangers- en ontmoetingsplein gaat worden, waar geen plaats meer is voor OV-bussen en auto’s. Er komt een waterpartij, en er komt ruimte voor speelplekken en zitjes. Daarnaast worden er 25 bomen geplaatst. “De Grote Markt is de belangrijkste plaats, het is de huiskamer van de stad. Het plan valt samen met de aanlooproutes. Door het verdwijnen van de bussen worden de Oosterstraat en Gelkingestraat aanlooproutes die richting de Grote Markt voeren. Vergelijk het met de gangen die je thuis hebt. Alle routes voeren richting het centrale middelpunt in je woning, de huiskamer. Dat is de plek waar je moet zijn, dat is waar het gebeurd. Dit plan van het Stadsbestuur, een Grote Markt met water en groen om hittestress tegen te gaan, daar zijn we zeer van gecharmeerd. Het is de kers op de taart.”

Inrichten in kwartieren

Wat Bos betreft is de aanpak van de Grote Markt het begin van de veranderende stad. “Als het aan ons ligt dan willen we de plekken in het centrum veel prominenter maken. We hebben het nu over de Grote Markt maar we hebben veel meer van die centrale punten en pleinen. Neem bijvoorbeeld het plein bij Forum Groningen met de waterpartijen. Wat mij betreft gaan we al die pleinen en steegjes labelen in kwartieren. En gaan we deze verschillende gebieden ook naar buiten uitdragen. Dat als mensen zich online aan het oriënteren zijn, en op zoek zijn naar authentieke winkeltjes, dat ze dan geleid worden naar dat deel van de stad waar dat te vinden is. Maar als je op zoek bent naar hippe en mooie ketens dat je dan in de Herestraat terecht komt. En dat kun je ook met historische plekken doen, dat je dat veel meer uit gaat dragen.”

Vervolmaken

Het inrichten in kwartieren is volgens Bos belangrijk, ook voor de spreiding van de bezoekersstromen. “Er gaat de komende jaren veel gebeuren. En er is ontzettend veel te beleven. Veel mensen in Groningen weten bijvoorbeeld niet wat hun eigen stad te bieden heeft. Door ons daar op te gaan richten, om dat uit te dragen kan er veel gewonnen worden, en kunnen we de binnenstad vervolmaken.”

Markt

In het nieuwe plan voor de Grote Markt is er geen ruimte meer voor de warenmarkt. “Die setting wordt inderdaad anders. En daar zijn ook hele goede gesprekken over gevoerd met de ambulante handel en het marktwezen. Door de corona is deze markt al grotendeels op de Vismarkt te vinden. Door de coronacrisis is er nu nog een flinke afstand tussen de kraampjes, dat zal straks anders gaan worden. Maar over de Vismarkt is men wel enthousiast. Dat is ook de kracht van Groningen hè? We gaan in gesprek met elkaar, we zoeken de dialoog op, en we zoeken naar een oplossing. Daar komen dan hele mooie dingen uitrollen.”