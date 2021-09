Groningen blijft ‘oranje’ op coronakaart EU; alleen Friesland nog op ‘rood’

nieuws

Bron afbeelding: ECDC

De provincie Groningen blijft ook de komende week de kleurcode ‘oranje’ houden op de coronakaart van het ECDC, de Europese evenknie van het RIVM. Dat maakte het gezondheidsinstituut donderdagmiddag bekend.

Het is inmiddels een week geleden dat Groningen een niveau naar beneden ging op de coronakaart van de EU. Het aantal besmettingen in Groningen echter niet genoeg om naar de ‘groene’ kleurcode te gaan, want in Groningen waren nog steeds meer dan 50 vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. Ook was meer dan 4 procent van de tests positief.

Inmiddels is alleen de provincie Friesland nog rood op de coronakaart van de EU. De rode kleurcode betekent dat er in onze buurprovincie in twee weken tijd, tussen de tweehonderd en vijfhonderd mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus per 100.000 inwoners. Flevoland en Zuid-Holland gingen donderdag terug van ‘rood’ naar oranje’.

De meeste EU- lidstaten moeten de cijfers echter nog analyseren en verwerken. De nieuwe kleurcode betekent hoogstwaarschijnlijk dat landen die regio’s apart bekijken op gevaar, weer reisrestricties gaan opleggen aan mensen die van en naar Groningen reizen. Nederland als geheel kleurt ook oranje op de EU-coronakaart.