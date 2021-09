Groep tieners mishandelt jongeman bij beroving in Sterrebos (update)

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Een groep van acht of negen jonge jongens heeft donderdagmiddag een andere jongeman mishandeld en beroofd in het Sterrebos. Volgens de politie zijn meerdere van de verdachten inmiddels aangehouden.

Volgens de politie zou het gaan om een groep van acht of negen jongens, met een geschatte leeftijd van veertien of vijftien jaar oud. De groep mishandelaars zou bestaan uit een gemêleerd gezelschap qua huidskleur. De jongens verplaatsten zich allemaal per fiets, waarmee ze na de mishandeling zijn vertrokken in de richting van het DUO-gebouw aan de Kempkensberg.

Volgens omstanders zou de groep jongens het slachtoffer hebben mishandeld tijdens een beroving. Het slachtoffer raakte daarbij zijn mobiele telefoon kwijt, maar ook zijn schoenen waren het doelwit van de groep. Het slachtoffer wist zijn schoeisel echter wel te behouden.

De politie zette Burgernet in bij de zoekactie naar de verdachten. Even voor vijven werd de zoekactie beëindigd. Volgens de politie zijn een aantal van de verdachten aangehouden. De agenten bedankten het publiek voor het meezoeken naar de groep tieners.