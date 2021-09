GroenLinks: ‘Stadsbestuur moet nadenken over verbod op circussen met boerderijdieren’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Als het aan de gemeenteraadsfractie van GroenLinks ligt, moet het stadsbestuur nadenken over ontmoediging of een verbod op circusacts met boerderijdieren in de gemeente. De fractie stelt daar woensdag vragen over aan het college van B & W.

Twee circussen deden in de afgelopen weken de gemeente Groningen aan. Bij Circus Renz International zijn ook deze week nog een achttal Arabieren (paarden), ‘kamelen, koeien, loopeenden, pony’s en geiten’ te zien in de show.

Het circus zelf omschreef de optredens van de afgelopen week als een ‘daverend succes’, maar GroenLinks is niet heel enthousiast over evenementen waarin dieren enkel voor amusement worden ingezet. “Hoewel ook de mensen van Circus Renz (en vele andere circussen) ongetwijfeld het allerbeste met hun dieren voor hebben en er zonder meer van een bijzondere relatie tussen mens en dier kan worden gesproken, blijkt uit onderzoek dat met name het transport voor de dieren zeer stressvol is en onder slechte omstandigheden uitgevoerd”, zo schrijft GroenLinks-raadslid Nick Nieuwenhuijsen.

GroenLinks wil daarom van het college weten of het college concreet zicht heeft op het dierenwelzijn van rondreizende circussen. Daarnaast vraagt de fractie aan het college of het bereid is na te denken over de algehele wenselijkheid van evenementen waarin dieren commercieel worden geëxploiteerd.