GroenLinks roept Stadsbestuur met motie op om haast te maken met tijdelijke Gerrit Krolbrug

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Op initiatief van de fractie van GroenLinks wordt het Stadsbestuur woensdag met een motie opgeroepen om haast te maken met de aanleg van een tijdelijke Gerrit Krolbrug.

Door de aanvaring van de Gerrit Krolbrug, in de nacht van 14 op 15 mei van dit jaar, is de brug al precies vier maanden niet meer in gebruik. Dit heeft nadelige consequenties voor meer dan 15.000 fietsers en een onbekend aantal voetgangers die dagelijks gebruik maken van de brug. Zij moeten nu gebruik maken van de hogere fiets/loopbruggen of volgen een omleidingsroute. De fiets/loopbruggen hebben volgens de fractie hun beperkingen. “Voor minder validen zijn ze ronduit ontoegankelijk, en waarbij de omleidingsroute ook geen serieus alternatief voor deze mensen is”, schrijft de partij.

De partij wil dat er daarom snel duidelijkheid komt over een tijdelijke brug die voor minder validen, maar ook voor mensen met een kinderwagen of een driewielerbakfiets, gebruikt kan gaan worden. Deze brug moet wat GroenLinks betreft ook met spoed gerealiseerd worden. “Wij roepen het Stadsbestuur op om zich er blijvend voor in te spannen dat er snel een tijdelijke brug komt op de plek van de Gerrit Krolbrug. Daarnaast willen wij dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de vaste Kamercommissie van deze motie op de hoogte wordt gebracht.”

De motie wordt samen met de PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA, VVD, D66, Stadspartij, SP, Student en Stad, 100% Groningen en de PVV ingediend.