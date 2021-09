GroenLinks-jongeren hekelen JOVD over weerstand tegen bezetting Academiegebouw

nieuws

Foto Joris van Tweel

“Strak in pak komen opdagen voor een soort tegenprotest geeft mensen geen dak boven hun hoofd.” Met deze uitspraak reageert Sophie Middelhuis, de voorzitter van DWARS Groningen, op de mening die de JOVD Groningen donderdagmiddag uitte over de bezetting van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Volgens Middelhuis staat DWARS Groningen lijnrecht tegenover de VVD-jongeren, als het gaat over de huisvestigingsproblemen. “Eigen verantwoordelijk is wel erg makkelijk als de universiteit je met mooie plaatjes lokt om in Groningen te komen studeren”, zo stelt Middelhuis. “De bezetting is een schreeuw om hulp. Het enige wat gevraagd wordt is een van de basisbehoeften die we in Nederland zouden moeten aanbieden.”

Ook het feit dat de JOVD alleen opkomt voor de studenten die geen fysieke colleges kunnen volgens, als gevolg van de sluiting van het Academiegebouw, schiet de GroenLinks-jongeren in het verkeerde keelgat: “Het is een vredig protest, waarbij het gesprek wordt aangegaan.”

Ongeveer honderd studenten bezetten donderdagmiddag de hal van het academiegebouw. De actie volgde na een demonstratie van enkele honderden studenten in de Groninger binnenstad. De demonstratie was georganiseerd, omdat veel met name buitenlandse studenten geen kamer kunnen vinden in Groningen. De actievoerders vinden dat de gemeente en de onderwijsinstellingen hiervoor verantwoordelijk zijn.