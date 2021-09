Groene Dag op Woldwijk in Ten Boer trekt 250 bezoekers: “Volgend jaar nog wat groter”

nieuws

Foto: Groene Dag Ten Boer

De Groene Dag met duurzaamheidsmarkt op het terrein van Woldwijk in Ten Boer heeft zaterdag rond de 250 bezoekers getrokken. Volgens de organisatie is de dag succesvol verlopen.

“We zijn om 13.30 uur begonnen”, vertelt Annie Postma van de organisatie. “Op dit moment, je hoort het misschien op de achtergrond, zijn we aan het opruimen. We kijken in ieder geval terug op een hele geslaagde dag. We hebben het heel goed getroffen met het weer en er was een leuk en veelzijdig aanbod van wat er op de markt te vinden was.”

Workshops

De Groene Dag werd voor de derde keer gehouden. “Het publiek kwam met name uit Ten Boer, maar we hebben ook mensen uit bijvoorbeeld de stad gezien. Enerzijds zie je mensen die er de laatste keer ook bij waren, de trouwe bezoekers. Maar je ziet ook mensen die je nog nooit eerder gezien hebt. Dat komt denk ik ook door de workshops. We hadden dit jaar voor het eerst workshops waarbij mensen bijvoorbeeld konden leren vilten, decoraties van natuurlijk materiaal konden maken en Middeleeuws konden bandweven. Dat was een succes.”

Toekomst

De activiteiten vonden plaats in en om de boerderij op Woldwijk. “Op de markt waren traditionele streekproducten te koop, maar ook bijvoorbeeld thee en kaarsen van bijenwas. En er waren verschillende informatieve stands van bijvoorbeeld de Energiecoöperatie Ten Boer en het Energieloket Groningen.” De dag smaakt ook naar meer. “We gaan ons zeker opmaken voor een vierde editie van de Groene Dag. Wellicht kunnen we die ook nog wat groter qua opzet maken. Maar daar zullen we ons de komende periode op beraden.”

Plannen gemeente

Woldwijk kwam afgelopen week nog in het nieuws vanwege plannen die de gemeente Groningen met het terrein heeft. De gemeente wil op het terrein woningbouw realiseren. De fracties van GroenLinks, ChristenUnie en het CDA lieten weten verrast en bezorgd te zijn. “We hebben er vandaag wel een aantal vragen over gekregen”, vertelt Postma verder. “Je ziet dat mensen het opgepikt hebben, dat ze er over gelezen hebben. En dat ze willen weten hoe het verhaal precies in elkaar steekt.” De Groene Dag werd zaterdag georganiseerd samen met de Global Goals werkgroep in Ten Boer.