GRC Groningen ruim langs Veenwouden en is door in districtsbeker

Foto Andor Heij. Jens Wardenier van GRC Groningen haalt uit tegen Veenwouden.

De missie van eersteklasser GRC Groningen zaterdagavond was simpel. Winnen van tweedeklasser Veenwouden om verder te bekeren. En dat gebeurde op sportpark Corpus den Hoorn met ruime cijfers: 6-1.

De Friezen openden brutaal met een bal op de paal, maar na 7 minuten schoot Yannick van Duijn de 1-0 voor de Groningers op het scorebord. GRC mazzelde nog een keer met een flipperkastmoment, maar ook die bal ging er niet in. Na hands achterin bij Veenwouden schoot Jasper Kingma in de 23e minuut de strafschop raak: 2-0.

GRC nam het initiatief en Rens Wardenier tekende vier minuten later voor de 3-0. In de slotfase van de eerste helft was Ronald Paans twee keer succesvol. In de 41e minuut kopte hij raak en drie minuten later schoot Paans GRC naar een riante 5-0 ruststand.

GRC schoot direct na rust op de paal, maar toen duurde het een tijd voordat de zesde viel. GRC had de beste kansen, maar Veenwouden kwam er ook een paar keer gevaarlijk uit. Na 75 minuten tikte Robin van Linschoten bij de tweede paal de 6-0 binnen. De 6-1, twee minuten later van Arjen Haringsma, was alleen nog voor de statistieken

GRC eindigde als tweede in de poule en is daarmee door naar de knock-outfase. Zaterdagmiddag had Broekster Boys SV Oosterwolde al met 2-1 verslagen en is ook door.

De uitslagen van de wedstrijden uit de noordelijke districtsbeker van zaterdag volgen later.

