Gratis filmavonden op Zernike Campus

Foto:: Droninger via Marketing Groningen

Op 29 en 30 september presenteren de gemeente Groningen en Marketing Groningen de Zernike Cinema. Tijdens deze filmavonden zijn er verschillende documentaires en films te zien op het gebied healty ageing, duurzaamheid en energie.

De filmavonden vinden plaats in de Energy Barn. Zernike Cinema is onderdeel van hun gezamenlijke campagne ‘Vier de Groningse zomer’. Met deze campagne willen de organisaties mensen enthousiasmeren om bijzondere gebieden in Groningen te ontdekken, juist buiten de binnenstad. De Zernike Campus is ook aangewezen als ‘nieuw’ te ontdekken gebied.

Zernike Cinema trapt woensdag 29 september af met de meeslepende documentaire 100UP, een documentaire die verschillende inkijkjes geeft in de levens(wijsheid) van de alleroudsten. Op donderdag 30 september is de inspirerende film Biggest Little Farm te zien, een inspirerend verhaal die je aan het denken zet over de aard van de natuur en onze omgang daarmee.

De deuren gaan open vanaf 19.30 uur en de film start om 20.00 uur. Tickets zijn gratis verkrijgbaar via deze link. Vol is vol en een geldige Corona QR-code is vereist bij de entree.