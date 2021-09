Grasveld achter Villa de Vennen moet insectenparadijs gaan worden

nieuws

Foto: Het Groninger Landschap

Het tweeduizend vierkante meter grote grasperceel achter de tuin van Villa de Vennen, aan de Rijksstraatweg in Haren, wordt getransformeerd tot insectenparadijs. Het Groninger Landschap sart daarom het project ‘Bijenlinie achter Villa de Vennen’.

Het Groninger Landschap gaat frezen en inzaaien met een gebiedseigen bloemenmengsel van de Hondsrug. Dit bloemenmengsel bevat onder andere de gele morgenster, groot streepzaad, scherpe boterbloem, margriet en andere gebiedseigen bloemzaad. Daarnaast worden er twee insectenhotels gebouwd.

Volgens Het Groninger Landschap koesterde het al lange tijd de wens om de biodiversiteit van het grasperceel tussen de tuin van Villa de Vennen en de Lutsborgsweg aan te pakken. Dankzij een gift van De Ronde Tafel 107 uit Groningen kon het project op gang gekomen.

Villa de Vennen werd in 1920 gebouwd, in opdracht van tabaksgigant Theodorus Niemeyer. Ruim vijfentwintig jaar bleef het huis in bezit van de familie, maar sinds 2001 heeft is Het Groninger Landschap er gehuisvest. Villa de Vennen is voor het publiek gesloten, maar de tuin is toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang.