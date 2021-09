GO Sharing haalt deelscooters weg uit Stad: ‘Scooters maken te weinig ritjes’

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Vanaf 30 september stopt GO Sharing helemaal met het aanbieden van deelscooters in Groningen. Dat heeft het bedrijf dinsdagmiddag laten weten. Volgens de aanbieder wordt er, sinds de voertuigen niet meer overal geparkeerd mogen worden, te weinig op de deelscooters gereden.

“We zijn onze trouwe gebruikers in Groningen de afgelopen maanden tegemoet gekomen met een concept waarmee we toch onze dienst konden aanbieden”, zo stelt Jan Willem Visser van GO Sharing. “We zien helaas dat dit concept niet aansluit op onze filosofie: wij willen duurzaam deelvervoer van deur tot deur aanbieden. Daar ligt onze kracht en is ook de vraag naar.”

Te weinig ritten

Volgens Visser hebben de deelscooters van GO Sharing de afgelopen periode minder ritten gemaakt dan voorheen. Het stopzetten was een lastige keuze, maar die hebben wij gemaakt in de wetenschap dat we in de toekomst mogelijk terugkeren naar Groningen.”

Eigen parkeerplaatsen na verlies vergunning voor straatparkeren

Het bedrijf bood de scooters sinds 1 juli van dit jaar aan vanaf vaste, eigen parkeerplaatsen, nadat het niet in aanmerking kwam voor een van de twee vergunning voor de gemeente Groningen om de scooters overal te kunnen parkeren. GO Sharing viel af als aanbieder van deelscooters in de Stad, omdat het veel slechtere cijfers behaalde dan concurrenten Felyx en Check. Zij mogen nog wel deelscooters aanbieden, met de mogelijkheid om de voertuigen overal te parkeren.

Nieuwe aanvraag niet uitgesloten

GO Sharing onderzoekt de mogelijkheden om in de toekomst toch deelvervoer in de Stad aan te bieden. Daarbij denkt het bedrijf aan e-bikes, deelscooters en deelauto’s. “Ook wil het bedrijf een nieuwe vergunningaanvraag voor deelscooters indienen wanneer dat weer mogelijk is.