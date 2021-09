Glitter, glamour, 007’s en Bond-girls bij première No Time to Die in Forum Groningen

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De première van de Bond-film No Time to Die woensdagavond in Forum Groningen heeft veel mensen op de been gebracht. Het premièrefeest begon rond 22.30 uur.

De film zou al veel eerder zijn première beleven, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. In de nacht van woensdag op donderdag, om 00.07 uur, werd de film dan eindelijk vertoond op het witte doek, waaronder in alle filmalen in het Forum. De pre-party begon om 22.30 uur met glitter en glamour en een optreden van Nederlands bekendste burlesquedanseres Fay Loren, die indruk maakte met een champagne act. Heren die gekleed als 007 kwamen, of dames die het Forum binnenstapten als Bond-girl, werden getrakteerd op een drankje.

No Time to Die is de 25ste Bond-film. In de film heeft James Bond zijn turbulente leven als geheim agent achter zich gelaten en leidt hij een rustig bestaan op Jamaica. De rust wordt wreed onderbroken als Bond’s oude vriend en CIA-agent Felix Leiter hem vraagt om een ontvoerde wetenschapper te helpen bevrijden. De missie blijkt verraderlijker dan gedacht en brengt Bond op het spoor van een mysterieuze schurk die gewapend is met een levensgevaarlijke nieuwe technologie.