Galajurken, smokings en burlesquedanseres in champagneglas bij Bond-première in Forum

Foto: Fay Loren via Forum Groningen

Bond-girls, Bond-villians en 007’s in spé kunnen volgende week hun hart ophalen, tijdens de première van No Time to Die in de Forum-bioscoop. Diehards die de film als eerste willen zien, kunnen dat volgens de week woensdag geheel in stijl doen.

De langverwachte, veel uitgestelde release van No Time to Die staat volledig in het teken van glitter en glamour. Nederlands bekendste burlesquedanseres Fay Loren treedt op met een spectaculaire champagne-act. De bezoekers die als 007, Bond-girl of Bond-villain in een galajurk of smoking naar de première komen, worden bij aankomst getrakteerd op een drankje. Ook kunnen bezoekers op de foto.

Het premièrefeest op woensdag begint om 22.30 uur in het Camera Café. Vlak na middernacht, om 00.07 uur, begint de film in alle filmzalen. Tickets zijn hier te koop.

Voor sommige bezoekers is de eerste première misschien toch iets te laat. Daarom doet de Forum-bioscoop het feest op donderdag 30 september vanaf vanaf 19.30 uur nog eens dunnetjes over. De avond ziet er dan hetzelfde uit, maar zonder burlesqueshow .

Corona-toegansbewijzen zijn verplicht tijdens beide evenementen.