GGD ziet stijging in vaccinatie-afspraken na aankondiging coronapas

nieuws

De wachtrij bij de vaccinatielocatie in MartiniPlaza - Foto: Veiligheidsregio Groningen

Het aantal mensen dat een vaccinatie-afspraak maakt bij de GGD is de afgelopen dagen toegenomen. De toename wordt gezien nadat het kabinet bekendmaakte een coronapas te willen invoeren.

Het gaat om landelijke cijfers. Vorige week werden op werkdagen gemiddeld 8.000 afspraken per dag gemaakt. Afgelopen maanden werden er 13.000 afspraken ingepland, dinsdag steeg dit naar ruim 15.500. Volgens de GGD is er sinds maandag ook een stijging te zien in het aantal vaccinaties dat dagelijks gezet wordt. Op maandag werden bijna 18.000 prikken gezet, op dinsdag tikte men net niet de 20.000 aan. Volgens een woordvoerder van de GGD GHOR is niet met zekerheid te zeggen wat de oorzaak is, maar is de timing wel opvallend. Afgelopen weekend lieten Haagse bronnen weten dat het kabinet met een coronapas wil gaan werken voor bezoek aan horeca en evenementen. Dinsdagavond werd dit aangekondigd in een persconferentie.

Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid liet op de persconferentie weten dat in Nederland ongeveer 1,8 miljoen mensen nog niet gevaccineerd zijn. Uit cijfers van de GGD Groningen blijkt dat vorige week 73 procent van de inwoners volledig gevaccineerd was en dat 79 procent een eerste prik had gehad. Of de trend van het zetten van meer vaccinaties de komende dagen ook doorzet, daar durft de GGD geen voorspellingen over te doen.