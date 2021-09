GGD: “Van de Groningers is nu 78,8 procent volledig gevaccineerd”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Van de inwoners van de provincie Groningen is nu 78,8 procent volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

In de afgelopen week zijn door de GGD 3.663 vaccinaties gezet. “Van de Groningers heeft nu 81,3 procent een eerste prik gekregen, en is 78,8 procent volledig gevaccineerd”, schrijft de GGD. “In totaal zijn er sinds januari nu 683.405 prikken gezet in de provincie. Het gaat om zowel eerste als tweede prikken.”

Tekst gaat verder onder de infographic

Besmettingen

Het aantal coronabesmettingen is in de afgelopen zeven dagen afgenomen. “Er kwamen 272 nieuwe besmettingen bij. Dit is een daling ten opzichte van de week hiervoor, toen het om 341 besmettingen ging. De besmettingsgraad ligt in onze regio op 50 gevallen per 100.000 inwoners, dit ligt onder het landelijk gemiddelde van 70 per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald naar 5,1 per 1.000.000 inwoners. Sinds het begin van de coronacrisis is bij 49.590 personen een besmetting vastgesteld.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting is in vergelijking met vorige week ongeveer hetzelfde gebleven. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingspercentage van 17%, vorige week was dit nog 19%. In de groep 15 tot 19 jaar ligt het percentage op 15, tegenover 12% vorige week. In de leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar gaat het om 22%, vorige week was dit 23%. In de categorie 30 tot 65 jaar is het besmettingspercentage 39%, tegenover 37% vorige week. In de groep ouder dan 65 jaar gaat het om 8%, vorige week was dit 9%.

Ontwikkeling

De meeste nieuwe coronabesmettingen werden afgelopen week ontdekt in de gemeente Westerwolde. Daar ging het om 134 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Midden-Groningen gaat het om 77 gevallen, Stadskanaal 66, Veendam 62 en Het Hogeland 56.

Testen

In de afgelopen week werden 5.771 mensen getest op het coronavirus op één van de GGD-testlocaties. Van hen kregen 252 een positief testresultaat. Dit is ongeveer 4,4 procent. Het aantal testen dat afgenomen werd is in de afgelopen week teruggelopen. Een week eerder werden nog 6.306 testen afgenomen. Toen kregen 316 mensen, 5,0% een positief resultaat.