GGD: “Van de Groningers is nu 73% volledig gevaccineerd”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Van de inwoners in de provincie Groningen is nu 73% volledig gevaccineerd. Dat meldt de Groningse GGD woensdagmiddag.

De GGD laat in haar wekelijkse update weten dat er in de afgelopen zeven dagen 7.533 vaccinaties zijn gezet. “Van de Groningers heeft nu 79% een eerste prik gekregen, en is 73% volledig gevaccineerd”, schrijft de GGD. “Iedereen van 12 jaar en ouder kan zich laten vaccineren. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne in januari van dit jaar zijn er in de provincie 670.340 prikken gezet. Dit zijn zowel eerste als tweede prikken.”

Besmettingen

In de afgelopen week zijn er in de provincie Groningen 474 nieuwe besmettingen bijgekomen. “Dit aantal is vergelijkbaar met de week hiervoor, toen er 490 nieuwe gevallen werden vastgesteld. De besmettingsgraad ligt in onze regio op 82 gevallen per 100.000 inwoners. Dit ligt onder het landelijk gemiddelde van 101 per 100.000 inwoners. Door het aantal ziekenhuisopnames dat is gedaald, 8,5 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners, komt het inschalingsniveau van onze regio te staan op ‘zorgelijk’.” Sinds het begin van de coronacrisis is bij 48.579 personen in de provincie een coronabesmetting vastgesteld.

Leeftijdsverdeling

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe coronabesmetting is in vergelijking met vorige week verschoven. De besmettingsgraad bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar steeg van 17% naar 26%. In de groep van 15 tot 19 jaar gaat de besmettingsgraad van 11% naar 10%. In de categorie 20 tot 29 jaar ging het vorige week om 32%, nu om 24%. In de leeftijdsgroep 30 tot 65 jaar is de besmettingsgraad stabiel van 35% vorige week naar 36% deze week. In de groep ouder dan 65 jaar lag de besmettingsgraad deze week op 4% tegenover 5% vorige week.

Ontwikkeling

In de afgelopen week werden de meeste nieuwe coronabesmettingen gevonden in de gemeente Westerwolde. Daar gaat het om 156 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. De gemeente Hogeland staat op de tweede plaats met 115. Groningen 112, Midden-Groningen 71 en Stadsknaal 66.

Coronatesten

In de afgelopen week werden er 6.608 personen getest op de verschillende testcentra in de provincie. “Van hen kregen er 466 een positief testresultaat, dit is ongeveer 7,1%. Het aantal afgenomen testen is in de afgelopen week wederom gestegen, waarbij het vindpercentage is gedaald. Vorige week werden er 4.764 testen afgenomen waarvan 485, dat is 10,2%, positief getest.”