Gezondheidseconoom Mierau: ‘Beleidsoptie verplichte tests of vaccinaties onderwijs en werk moet klaarliggen’

Jochen Mierau - Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Bij een stijging van de besmetting moeten de overheid meerdere beleidsopties klaar hebben staan. Dat stelt Jochen Mierau, gezondheidseconoom en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast de bekende mondkapjesplicht in winkels en reserveringen in de horeca, moeten ook verplichte testuitslagen of vaccinaties binnen het onderwijs en de werkomgeving op tafel liggen, zo stelt de gezondheidseconoom via Twitter.

Volgens Mierau is het noodzakelijk om deze opties achter de hand te hebben voor de beleidsmakers, omdat de kinderen, jongeren en jong-volwassenen steeds meer besmet gaan raken nu het onderwijs weer open is. “Hoewel zij minder ziek worden, komt ook bij hen escalatie voor”, zo stelt Mierau. “Ook zijn de grote aantallen besmettingen onder jongeren een ‘basin’ vanuit waar COVID via huishoudens en andere contacten door de samenleving verspreidt.”

Een groot gevaar, vervolgt Mierau. Niet alleen voor ongevaccineerden, maar ook voor mensen die wel gevaccineerd zijn kunnen ziek worden: “Ze worden weliswaar niet of minder ziek, maar ook iemand die thuis moet blijven staat niet aan het bed of voor de klas, is niet op kantoor en kan niet in de fabriek aan de slag. Het grotendeels afscheid nemen van bijna alle maatregelen komt daarmee eigenlijk te vroeg.”

Naast een grotere inzet op veel testen in de komende periode, met name om een beeld op het virus te houden. wil Mierau daarom ook maatregelen klaar hebben staan om nieuwe besmettingsgolven snel op te kunnen vangen. “We moeten ervoor zorgen dat we klaar staan om een explosieve stijging van besmettingen vanwege het te vroeg afschalen van maatregelen op te vangen”, zo laat Mierau weten op Twitter. “Bij een stijging van de besmetting moeten we ook de beleidsopties klaar hebben staan. Mondkapjes weer verplicht in winkels, alleen met reservering in de horeca, verplichte testuitslagen of vaccinaties voor horeca, onderwijs, werk etc.”