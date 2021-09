Geweldsincident in fietsenhok Platinalaan, omgeving afgezet

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

De omgeving van een fietsenhok aan de Platinalaan in de Groningse wijk Vinkhuizen is zondagochtend afgezet door de politie vanwege een geweldsincident.

Het gaat om een fietsenhok naast een appartementencomplex. Het incident zou in de nacht van zaterdag op zondag hebben plaatsgevonden. Wat er zich heeft afgespeeld is nog onbekend. Op Instagram laat de politie weten dat op de locatie een plaats delict is ingericht.

Wel is de politie op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. Via social media roept de politie deze mensen contact op te nemen op telefoonnummer 0900 88 44.