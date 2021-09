Gewapende overval op winkel Eikenlaan, omstanders overmeesteren dader

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een winkel op de Eikenlaan in de wijk Selwerd is zaterdagochtend overvallen. Omstanders wisten de dader te overmeesteren.

De overval vond plaats rond 09.40 uur. Een persoon met een mes was de winkel binnengedrongen en bedreigde daarmee de aanwezige winkeleigenaar. Na de overval ging de dader er vandoor, maar ver kwam hij niet. Een groepje omstanders wist de man op het fietspad te overmeesteren. Toen de politie arriveerde werd de verdachte in bedwang gehouden door deze omstanders. Agenten hebben de man gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau.

In en rondom de winkel is onderzoek gedaan. Incidentfotografen melden dat het mes aangetroffen is in de winkel. Het wapen is veiliggesteld. Ook werd er gesproken met getuigen. Het is onbekend of de verdachte iets buit wist te maken bij de overval.