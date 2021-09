Getuigen gezocht van brandstichting in auto aan Stuurhut

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over een brandstichting in een auto aan de Stuurhut in de Groningse wijk Lewenborg afgelopen weekend.

De brandstichting werd gepleegd in de nacht van zaterdag op zondag tussen 02.20 uur en 02.25 uur. De politie komt graag in contact met mensen die rond dat tijdstip, of in de periode daarvoor, iets verdachts hebben gezien. Dit kunnen personen zijn die zich vreemd hebben gedragen, of onbekende voertuigen die zich ophielden in de omgeving.

Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Ook komt de politie graag in bezit van beelden die gemaakt zijn met bewakingscamera’s.