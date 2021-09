Gestolen hulphondje is terecht (update)

nieuws

Foto: Politie Groningen

Aan het einde van de donderdagmiddag hebben twee minderjarige jongens een hulphondje meegenomen bij de COOP-supermarkt aan de Kerklaan in Groningen. Daarop startte de politie een onderzoek. Even na zevenen op de donderdagavond was het dier weer terecht en herenigd met zijn baasje.

De twee jongens zijn, na de diefstal, met het hondje weggefietst in de richting van de Grote Beerstraat. Het hulphondje is onmisbaar voor zijn rechtmatige eigenaar en de politie wil daarom zo snel mogelijk opheldering rond dit incident.

Update 30-09-2021 19.20 uur:

Volgens de politie is het hondje weer terecht. Waar en onder welke omstandigheden de hulphond is gevonden, werd niet bekend gemaakt. De politie bedankt alle tipgevers voor het meedenken, ook namens de baas en zijn hondje.