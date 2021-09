Gerrit ten Brinke wereldkampioen World Triathlon Long Distance: “Alles in je zegt, stoppen”

nieuws

De 72-jarige Gerrit ten Brinke van GVAV triathlon is zondag wereldkampioen World Triathlon Long Distance geworden in de leeftijdsklasse boven de 70 jaar. De wedstrijd vond plaats in Almere.

De wedstrijd bestaat uit een hele triatlon: 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en ruim 42 kilometer hardlopen. “Het is de oer-triatlon”, vertelt Ten Brinke. “Het is de vorm zoals die in de jaren zeventig bedacht is. Door de jaren heen zijn er allemaal afgeleide versies ontstaan. Dat heb je misschien ook wel gezien op de Olympische Spelen. Maar dit is de originele versie waarbij je echt de limieten van je lichaam op zoekt. En ook over die limieten heen gaat.”

“Dit is de allerlaatste keer dat ik dit doe”

Ten Brinke voltooide de triatlon in een tijd van 12 uur, 22 minuten en 54 seconden. “Je merkt dat de jaren gaan tellen. En dat heeft effect op de snelheid. Je bent minder snel. Bij het zwemmen merk ik dat niet zo, dat is meer technisch. Maar je merkt het vooral bij het hardlopen. En dat is ook het onderdeel waar je jezelf heel erg tegen komt. Toen ik drie rondjes gelopen had, toen deden mijn bovenbenen al ontzettend veel pijn. Dat wordt veroorzaakt door de schade in de spieren. Ja, je merkt gewoon dat de jaren gaan tellen. En iedere keer denk je onderweg, dit is de allerlaatste keer dat ik dit doe. Maar ja. Haha.”

Ironman

Ten Brinke heeft in zijn leven twintig keer meegedaan aan de triatlon in deze vorm. “In Almere ben ik dertien keer gefinisht. Maar ik heb ook in het buitenland gelopen. In Florida heb ik meegedaan aan de Ironman, zoals zij het daar noemen. Dit is een serie wedstrijden van de klassieke langeafstandstriatlon. Het leuke is ook dat als je bij deze wedstrijd op een goede plek finisht, dat je je daarmee kwalificeert voor de Ironman-wedstrijd op Hawaï. En Hawaï, ja dat is wel de plek. Daar is de triatlon bedacht. In Florida was ik een keer tweede, in 2003 was dat, en in 2011 werd ik eerste. Daarmee mocht ik naar Hawaï. Ook heb ik een keer in Canada gelopen.”

Voldoening

Om de triatlons te kunnen lopen moet er veel getraind worden. “Ik train zo’n tien tot vijftien uur per week. Maar echt trainen voor de triatlon kun je niet, je kunt je hoogstens voorbereiden. Bij de wedstrijd ga je echt over je grenzen heen. Alles in je zegt dat je moet stoppen. Maar het geeft een fantastisch gevoel om daar overheen te gaan en om dan toch de eindstreep te bereiken. Het geeft veel voldoening. Maar het is zwaar. Gisterochtend was ik om 06.00 uur in Almere. Ik startte om 07.45 uur. En dan denk ik, waarom doe ik dit ook alweer?”

“Ik word wereldkampioen als er geen andere deelnemers zijn”

Dat Ten Brinke nu kampioen is geworden: “Ik heb wel eens gekscherend gezegd, ik word wereldkampioen als er geen andere deelnemers zijn. En dat was gisteren niet waar, want ik had één concurrent. Maar weet je, daar doe ik het niet voor. Het gevoel van dit kunnen doen is geweldig. Het fietsen van een halve afstand, daar is niks aan. En als je je bedenkt dat de meeste mensen op deze leeftijd al verslagen zijn, dan is het prachtig om dit nog te kunnen doen.” Ten Brinke zegt zeker drie weken nodig te hebben om te herstellen van de krachtinspanning. En of hij daarna weer aan een marathon mee gaat doen?