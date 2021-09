Gerrit Krolbrug Comité: “De spanning stijgt, morgen krijgen we te horen wat het wordt”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De spanning stijgt. Zo omschrijft het Gerrit Krolbrugcomité de situatie dinsdagavond. Woensdag wordt duidelijk voor welke vervanger van de Gerrit Krolbrug het Stadsbestuur wil gaan.

“Ik zal komende nacht niet wakker liggen”, vertelt Maria Hintzbergen van het Gerrit Krolbrug Comité. “Maar de spanning neemt wel toe. Wat ik begrepen heb is dat het College van Burgemeester en Wethouders vandaag vergaderd heeft over de Gerrit Krolbrug. Ze hebben vastgesteld welke variant de vervanger wordt van de Gerrit Krolbrug. Woensdag wordt dit naar buiten gebracht in een persconferentie.”

Twee varianten

Op tafel liggen drie varianten. Het gaat om de bewonersvariant en twee hoge varianten. Als het aan Rijkswaterstaat en demissionair minister Barbara Visser (VVD) van Verkeer ligt dan komt er een brug van 4,5 meter hoogte. Met deze variant kan het scheepvaartverkeer beter doorvaren. Er is ook een 5,7 meter hoge variant, maar dat hier voor gekozen gaat worden lijkt onwaarschijnlijk. De bewonersvariant is een lage brug, die ongeveer op dezelfde hoogte ligt als de huidige Gerrit Krolbrug. De lage variant is makkelijker te gebruiken voor fietsers en mensen die slecht ter been zijn.

“Wij zouden het Stadsbestuur ontzettend prijzen”

“Wij vinden dat men niet anders kan dan dat men kiest voor de lage bewonersvariant”, zegt Hintzbergen. “We hebben het over 20.000 fietsers per dag die van de brug gebruik maken. En we hebben 40 tot 50.000 sympathisanten achter ons comité staan, die ons steunen. Het zou ontzettend fijn zijn als het Stadsbestuur mee gaat in onze variant. Dat zou ook een geweldige eerste stap zijn. We zouden de burgemeester en wethouders dan ook ontzettend gaan prijzen. Maar het is wel een eerste stap. Na deze stap moet de gemeenteraad haar oordeel nog vellen. Er volgen nog verschillende vergaderingen, waarbij ook wij nog inspraak hebben.”

Minister

Na de gemeenteraad volgt in november het mirt-overleg in de Tweede Kamer waarbij er door de minister een besluit moet worden genomen. “Wij hebben de afgelopen zomer niet stilgezeten. We hebben hard gewerkt. We hebben verschillende Tweede Kamerleden ontvangen, we hebben met diverse mensen gesproken. En ja, het is spannend. Maar wij zeggen dat men eigenlijk niet anders kan, dan te kiezen voor de bewonersvariant.”