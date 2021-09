Gerrit Krolbrug Comité: “Bizar hoe naïef de coalitiepartijen in de Groningse gemeenteraad zijn”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Teleurgesteld, boos, verdrietig en nog wat andere gevoelens overheersen woensdagavond bij het Gerrit Krolbrug Comité. Maar het Comité is ook strijdbaar: “We geven niet op.”

Woensdagavond werd op de Politieke Woensdag duidelijk dat een meerderheid van de Groningse gemeenteraad in lijkt te stemmen met de aanleg van een 4,5 meter hoge Gerrit Krolbrug. Coalitiepartijen PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie lijken in te stemmen met het plan dat eerder door het Stadsbestuur is voorgedragen.

“Hoe naïef kun je zijn?”

“Je ziet dat de coalitiepartijen met elkaar optrekken en achter hun wethouder en het Stadsbestuur blijven staan”, reageert Chris van Malkenhorst van het Gerrit Krolbrug Comité. “Je zag vanavond dat de PvdA ook met allemaal moties kwam over wanneer een brug open moet. Dan denk ik, hoe naïef kun je zijn? Denk je nu echt dat je met moties Rijkswaterstaat kunt laten bewegen, dat je iets af kunt dwingen? Het is het verhaal van politici die nooit met hun poten in de klei, of in dit geval in het water, hebben gestaan. Hier spelen hele andere dynamieken.”

3 Meter variant

Het comité heeft afgelopen jaren hard gewerkt aan het uitwerken van een 3 meter variant. Met deze variant komt de nieuwe brug ongeveer op dezelfde hoogte te liggen als de huidige Gerrit Krolbrug. Het plan wordt gesteund door diverse belangenorganisaties, waaronder de Fietsersbond. Zij vrezen dat een hogere Gerrit Krolbrug teveel nadelen met zich meebrengt voor fietsers, en voor mensen die slecht ter been zijn. Het Gerrit Krolbrug Comité wordt gesteund door duizenden mensen, en ook de oppositiepartijen in de gemeenteraad lijken voor de 3 meter variant te stemmen.

Brugopeningen

“De discussie of het een 3 meter of een 4,5 meter variant moet worden lijkt zich nu toe te spitsen op het aantal brugopeningen, hoe vaak een brug open moet. De gedachte die leeft is dat bij een hogere brug, de brug minder vaak open hoeft. Het zijn hele theoretische modellen. De praktijk is veel weerbarstiger. Je hebt het de wethouder ook horen zeggen. Hij zei dat in de toekomst schepen alleen maar groter en breder zullen worden. Die 4,5 meter maakt dus helemaal niks uit. We zitten straks met een hoge brug, die net zo vaak open gaat als een 3 meter hoge brug.”

Actie

Van Malkenhorst baalt. “We hebben de afgelopen jaren veel werk verzet. We hebben hier heel veel mansuren inzitten. Maar wat heeft de politiek nu precies met onze vuistdikke rapporten gedaan. Ja, wat heel vaak publiekelijk gezegd werd, dat men het belangrijk vindt dat ook de bewoners gehoord worden. Maar uiteindelijk is er niks mee gedaan. Men heeft de bewoners het idee gegeven dat ze hun zegje konden doen, maar het is allemaal voor de bühne geweest. Voor de vorm. Dat ze kunnen zeggen, we hebben echt naar de bewoners geluisterd. Kijk, ik ben een heel positief mens. Als ik gefrustreerd word dan stop ik met mijn werk, dan loop ik weg. Want ik laat me niet piepelen. In deze gaat dat niet, maar je komt wel op dat niveau, het begint te knagen.”

Petitie en actie

Toch geeft het comité niet op. “We zijn vorige week een petitie gestart. Deze is inmiddels al ruim 1.500 keer ondertekend. En volgende week gaan we actie voeren. Hoe we dat precies gaan doen dat houd ik nu nog even voor mezelf, maar er staat het één en ander op stapel.”