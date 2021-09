Gerenoveerde Lutherzaal bij Lutherse Kerk te bekijken op Open Monumentendag

nieuws

Foto: Lutherse Kerk Groningen

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de Lutherzaal aan de Haddingestraat te renoveren. Het eindresultaat is komende zaterdag te zien op de Open Monumentendag.

De Lutherzaal werd in 1925 gebouwd en is opgetrokken in de Amsterdamse School-stijl. Het werd ontworpen door de architecten Kazemier en Tonkens. Het interieur bestaat uit parabolische bogen en strakke glas-in-lood ramen. Het Rijksmonument was destijds het verenigingslokaal voor de Vrijzinnig Lutherse Vereniging. Bij de renovatie is er veel aandacht besteed aan het dak en de glas-in-lood ramen. Zo bleken veel panelen verkeerd te liggen.

Komende zaterdag kan het eindresultaat voor het eerst bewonderd worden. Behalve de Lutherzaal kan men ook de Lutherse Kerk bekijken. De organisatie laat weten dat er in de middag een slotconcert plaatsvindt in de kerk. “Het gaat om een concert met zangstudenten Laia López (sopraan) en Michiel Nonhebel (bariton) van het Prins Claus Conservatorium. Zij worden bijgestaan door countertenor David van Laar. Op het programma staan verschillende werken van Bach, Händel en Richard Strauss.