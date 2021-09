Gemengde reacties op versoepelingen tegen coronavirus

Vanaf 25 september hoeft er geen 1.5-meter afstand meer worden gehouden, is er een coronatoegangsbewijs nodig voor bijvoorbeeld de horeca & theaters en mogen de collegezalen van het hoger onderwijs weer helemaal gevuld worden. Dit werd gisteren bekend gemaakt tijdens de persconferentie, maar levert gemengde reacties op.

Dick Pouwels, bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool, is wel opgelucht met de versoepelingen. ‘Wij zijn blij dat met de versoepelingen van gisteren, we ons weer volledig kunnen focussen op het onderwijs.’ vertelt hij. De studenten kunnen nu allemaal weer naar de colleges op de Hanze en hoeven dit niet meer thuis achter de laptop te doen.

Voor docenten betekenen de aangekondigde versoepelingen dat ze weer met veel studenten in contact komen. Dat levert gemengde reacties op. ‘De collega’s zijn wel zoekende. Aan de ene kant is iedereen opgelucht dat ze weer met studenten samen zijn, maar het is ook wel spannend. Ik denk wel dat iedereen zijn of haar weg hier in vindt.’ zegt Pouwels.

Nachtclubs

Niet iedereen is blij met de aangekondigde versoepelingen. Nachtclubs mogen weer open, maar moeten om 00:00 ’s avonds al hun deuren sluiten. En dat heeft volgens Geeske Smid, bedrijfsmanager van club PALACE, weinig zin. ‘Het was geen leuke keuze om te maken, maar als je om 20.00 open gaat en dan om 00:00 weer dicht moet heeft het gewoon geen zin. Wij kunnen 1200 man kwijt in onze club. Die komen dan niet.’ vertelt ze.

Financiële steun van het kabinet is voor club PALACE van harte welkom. ‘Ik ben benieuwd naar hoeveel financiële steun we gaan krijgen, ik heb geen idee. Ik kan je wel vertellen dat op het moment wanneer er geen steun komt, wij open gaan.’ vertelt Smid.