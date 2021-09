Gemeente wil doorgaan met bijzondere woonvorm Harkstede

nieuws

De gemeente wil doorgaan met een woonvorm voor negen verslaafde psychiatrische patiënten aan de Hoofdweg in Harkstede. Dat heeft het college van B&W woensdag bekendgemaakt. Daarbij wil ze intensief overleggen met omwonenden.

De gemeente spreekt van een ingewikkelde keuze. Enerzijds zijn er veel bezwaren van omwonenden tegen de komst van de woonvorm, de zogenoemde Skaeve Huse. Zij vinden de locatie slecht gekozen: aan een drukke doorgaande weg, en vlakbij bestaande woningen. Veel omwonenden voelen zich onveilig en hebben geen vertrouwen in de gemeente. Anderzijds wil het college zorg bieden aan een kwetsbare doelgroep, namelijk uitbehandelde patiënten met een meervoudige problematiek. Hiervoor is in Groningen geen andere locatie voorhanden. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de risico’s beheersbaar zijn, mits er enkele maatregelen worden genomen.

De gemeente zegt erg geschrokken te zijn van de reactie van de omwonenden, en de ontstane sfeer van vijandigheid die ook betrekking heeft op de veiligheid van de toekomstige bewoners en zorgprofessionals. Het college wil ruim de tijd nemen om toe te groeien naar de eindsituatie. Daarom wordt in eerste instantie begonnen met een paar bewoners om de capaciteit vervolgens stapsgewijs verder uit te gaan breiden. Ook wil de gemeente intensief overleggen met omwonenden en belangenverenigingen. Ze erkent dat die inspraak een verkeerde start heeft gehad.