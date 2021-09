Gemeente stopt met verstrekken kennisgeving bij geven parkeerboete

nieuws

De gemeente Groningen stopt met het verstrekken van kennisgevingen bij parkeerboetes. Dat heeft de gemeente woensdagmiddag bekendgemaakt.

De afgelopen jaren verstrekte de gemeente een kennisgeving wanneer er een parkeerboete was uitgedeeld. Het is niet verplicht om dit te doen. Bij wijze van proef was de gemeente de afgelopen periode al gestopt met het verstrekken van kennisgevingen. Na evaluatie van de proef is besloten om definitief te stoppen.

De gemeente laat weten dat het in alle gevallen het beste is om voor het parkeren te betalen. “Daarmee voorkom je bekeuringen”, aldus de gemeente.

