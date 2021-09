Gemeente Groningen gaat coronatoegangsbewijs handhaven op excessen

nieuws

Foto Jelmer Wijnstra

De gemeente Groningen gaat het gebruik van het coronatoegangsbewijs vanaf zaterdag 25 september handhaven op excessen.

Dinsdagavond maakte het demissionaire kabinet bekend dat er in Nederland vanaf 25 september gewerkt gaat worden met een coronatoegangsbewijs. Mensen die een café in willen of een evenement willen bezoeken, moeten een coronatoegangsbewijs laten zien. “Hier zullen we op handhaven”, laat gemeentewoordvoerder Hans Coenraads weten. “En dit deden we uiteraard ook al. Om een voetbalstadion in te kunnen moet je al laten zien of je gevaccineerd bent, of dat je in bezit bent van een negatief testbewijs. Dit werkt naar behoren.”

Volgens Coenraads zal het niet betekenen dat er hordes handhavers door de stad gaan trekken. “We werken met signalering. Mochten we signalen ontvangen dat het ergens niet goed gaat, dan zullen we een bezoekje gaan brengen aan dit bedrijf.” Bij de persconferentie werd ook bekendgemaakt dat gemeenten extra geld krijgen om het handhaven op het coronatoegangsbewijs goed uit kunnen voeren. “Dat hebben wij ook gehoord, maar wat we precies kunnen verwachten is nog onbekend. Later deze week komt het Veiligheidsberaad bijeen, waar ook onze burgemeester Koen Schuiling (VVD) bij aanschuift. Dan zullen er details bekend worden gemaakt hoe dit precies in elkaar steekt.”