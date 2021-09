Gemeente door twee partijen benaderd om Skaeve Huse op andere plek te realiseren

nieuws

De gemeente Groningen is door twee partijen benaderd om de woonvorm Skaeve Huse bij Harkstede op een andere plek te realiseren. Dat bleek woensdagmiddag tijdens een commissievergadering op de Politieke Woensdag.

De Groningse gemeenteraad doet op dit moment onderzoek naar de speciale woonvorm voor mensen die door psychische problemen en verslavingen tussen wal en schip vallen. Vanaf het begin is er veel verzet tegen de plannen. Het project moet gerealiseerd worden aan de doorgaande weg bij Harkstede, maar de dorpsbewoners daar, alsook bewoners uit omliggende locaties zijn niet blij met de komst van de woonvorm. Vorige week spraken raadsleden met verschillende betrokkenen, woensdag waren de zorginstellingen aan de beurt om duiding en uitleg te geven.

Locaties

Vorige week werd al duidelijk dat er in ieder geval één andere locatie was die beter geschikt zou zijn voor het plan, maar die af was gevallen omdat het om een locatie gaat, die in tegenstelling tot bij Harkstede, niet in eigendom is van de gemeente. Woensdag werd duidelijk dat deze locatie niet meer beschikbaar is. Daarnaast werd duidelijk dat er twee partijen zijn die zich gemeld hebben om de woonvorm op een alternatieve plek te realiseren. Beide locaties worden niet meegenomen, omdat het Stadsbestuur vindt dat de huidige locatie nog altijd de meest geschikte is.

Onderzoek

De zorginstellingen lieten woensdagmiddag tijdens de vergadering weten dat sinds het begin zes locaties tegen het licht zijn gehouden. De locatie bij Harkstede is wat hen betreft niet ideaal vanwege de afstand tot het eerstvolgende huis. Het onderzoek waar men zich op baseert bestaat uit zeven velletjes. Raadsleden noemden het een summier onderzoek. “Hoe kunt u een locatie beoordelen aan de hand van zeven A4’tjes en een tabelletje”, vroeg Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren zich af.

Zorgen

De fractievoorzitter van de Stadspartij ging op de tabel door. “Als ik naar de gegevens kijk dan kan ik niet tot een andere conclusie komen dat geen enkele locatie aan de criteria voldoet.” De zorginstellingen lieten weten dat de onrust die ontstaan is, hen niet ontgaan is. Zij lieten weten zich zorgen te maken over de opstelling van de inwoners uit het omliggende gebied. De gemeenteraad van Groningen neemt binnenkort een besluit over het project.