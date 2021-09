Geen winnaar bij derby Oranje Nassau- VV Groningen

sport

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - VV Groningen.

De stadsderby tijdens de eerste ronde in de eerste klasse E op zaterdag tussen Oranje Nassau en VV Groningen verliep enigszins teleurstellend. Het duel op sportpark Coendersborg van ON kende ook geen winnaar: 1-1.

ON en VVG konden de hoge verwachtingen voor dit seizoen nog niet waar maken. Beide ploegen leden veel balverlies en bij VVG zag het er achterin broos uit. Een enorme mispeer na 13 minuten betekende dan ook de 1-0 voor ON. Ruendel Martina profiteerde en liet VVG doelman Jonathan Hensens kansloos. Grote kansen waren daarna niet meer te noteren.

Na de pauze begon VVG even energiek, maar de grootste kans was voor ON. Martina stuitte dit keer wel op Hensens. Verder werd er nauwelijks gevaar gesticht. De wedstrijd leek helemaal op slot te zitten tot Rick Wiersma van ON in de 80e minuut zijn tweede gele en dus rode kaart kreeg.

Dat maakte krachten los bij VVG, want vijf minuten later sneden de gasten door de ON defensie en schoot Roy Smolders de 1-1 binnen. Bijna won VVG ook nog, maar een schot van Jordy Kailie vloog via een ON been op de lat. Zo hielden beide ploegen aan de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen een puntje over.

PKC’83 ging in dezelfde klasse thuis hard onderuit tegen Zeerobben uit Harlingen. Het werd 5-0. Pelikaan S uit Oostwold is de eerste koploper, want de kampioenskandidaat won met maar liefst 8-0 van Balk.