Geen treinen naar Weener door aanrijding

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Weener moeten dinsdagavond rekening houden met vertraging. Door een aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk.

De aanrijding vond plaats rond 18.40 uur in het dorpje Bunde, tussen Bad Nieuweschans en Weener. Door nog onbekende oorzaak is een trein van vervoersbedrijf Arriva ter hoogte van een spoorwegovergang in botsing gekomen met een persoon. De persoon is hierbij om het leven gekomen. Vanwege het ongeluk heeft spoorbeheerder DB Netz het treinverkeer stilgelegd. Arriva heeft inmiddels bussen ingezet, maar reizigers moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer een uur.

De verwachting is dat het treinverkeer rond 21.00 uur hervat kan worden. Tussen Groningen en Bad Nieuweschans is wel treinverkeer mogelijk.

