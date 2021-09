Forum Groningen krijgt eerste Meet-o-theek van Nederland

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Aan het eind van deze maand gaat in Forum Groningen de eerste Meet-o-theek van Nederland geopend worden. De Meet-o-theek is een uitleenbibliotheek van meetinstrumenten die thuis gebruikt kunnen worden.

De Meet-o-theek is een onderdeel van het project CurioUs? Het is een samenwerkingsproject van Science LinX van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG, Forum Groningen en de Aletta Jacobs School of Public Health. In de Meet-o-theek zijn straks voorwerpen te vinden als een fijnstofsensor waar de luchtkwaliteit mee gemeten kan worden, een batdetector om vleermuizen mee te stoppen en een digitale mini-microscoop die thuis met behulp van een usb-verbinding aangesloten kan worden op laptop of desktop.

De Meet-o-theek richt zich op jonge Groningers waarmee men hoopt dat zij op die manier geprikkeld worden en aan de slag gaan met wetenschap en techniek. De opening vindt plaats op dinsdag 28 september.