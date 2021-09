Forse stijging aantal dumpingen van drugsafval in Groningen

nieuws

Foto: Politie Groningen

In de eerste helft van 2021 ontdekte de politie als meer dumplocaties van drugsafval in Groningen dan in het hele jaar 2020. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse cijfers van het European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production Sites.

In totaal vonden agenten dit jaar al vijf dumplocaties met afval uit de productie van synthetische drug. In heel 2020 trof de politie slechts vier dumplocaties aan in de provincie.

Het aantal productielocaties wat ontdekt werd, bleef ongeveer gelijk aan het aantal wat vorig jaar werd ontdekt. Dat was ook het geval in het aantal ontdekte opslaglocaties voor de productie van synthetische drugs.

De politie heeft geen eenduidige reden voor de stijging. “Een mogelijke oorzaak is de toenemende opsplitsing van productielabs in meerdere kleinere labs”, zegt Max Daniel, portefeuillehouder drugs bij de politie. “Dat leidt tot dumpingen van kleinere hoeveelheden afval, maar elke dumping telt wel gewoon mee.”