Financieringsvoorstel trainingshal Donar in Martiniplaza afgewezen: “Wel hoopvol”

Amanze Egekeze (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Het financieringsvoorstel voor een eigen trainingshal van basketbalclub Donar in Martiniplaza is afgewezen. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) woensdagmiddag bekend gemaakt op de Politieke Woensdag.

De bedoeling is dat met de komst van een trainingshal in Martiniplaza Donar daar haar trainingen kan gaan afwerken. Ook biedt de hal mogelijkheden en ruimte voor breedtesportverenigingen. “We werken bij dit project samen met de provincie Groningen”, legt wethouder Jongman aan de raadsleden uit. “Daarbij hebben we ingezet op de REP-subsidie, het Regionaal Economisch Programma van Groningen en Assen. Gaandeweg is de definitieve aanvraag breder en groter geworden. Zo gaat het ook om een upgrade van een aantal zaken die moeten gaan leiden tot een aanzienlijke verbetering van de beleving en benutting van Martiniplaza. Daarmee zou ook de marktpositie versterkt worden.”

Onvoldoende financiële middelen

De aanvraag is echter afgewezen. “Er zijn onvoldoende financiële middelen binnen het REP-budget. Hierover heeft ook recent bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de provincie. Daarbij is onmiddellijk uitgesproken om de uitgestoken handschoen op te pakken om met een nieuw financieringsvoorstel te komen. Want over het nut en de noodzaak van de gewenste investering bestaat geen enkele twijfel. Daarbij zijn we ook met Donar en Martiniplaza in gesprek over het vervolg.”

Hoopvol

Jongman spreekt van een domper. “Aan de andere kant zijn we ook hoopvol dat het via een omweg alsnog gaat lukken om de financiering rond te krijgen.” De wethouder zegt de raad hierover op de hoogte te gaan houden.