Fietstocht in Haren op Open Monumentendag: “Je kunt kunstwerken eens goed bekijken”

Beelden in het Hendrik de Vriesplantsoen. Foto: Gerardus - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15489853

De fietstocht in Haren die zondag gehouden werd op Open Monumentendag is een succes geworden. Dat laat organisatie Old Go weten.

“We hebben vandaag twee fietstochten gehouden”, vertelt Henk Dröge van de organisatie. “De eerste tocht startte om 11.00 uur, de tweede om 14.00 uur. En eigenlijk is het heel goed verlopen. Voor de eerste tocht hadden we 17 deelnemers, bij de tweede ronde waren er vier. Zij hebben onder begeleiding van twee mensen van de historische vereniging, waar ik er één van was, een fietstocht gemaakt door Haren langs verschillende kunstwerken.”

Vijftien kilometer

Behalve kunstwerken werden ook verschillende monumentale panden bekeken. “We hadden een route uitgezet van een kleine vijftien kilometer. We begonnen bij het Hendrik de Vriesplantsoen, daarna zijn we naar het noordelijk van Haren gegaan om vervolgens via het centrum richting de Meerweg en het Paterswoldsemeer te fietsen waar de fietstocht eindigde. Op de route lagen vijftien kunstwerken die we bestudeerd hebben.”

Waardevol

Dröge noemt het belangrijk. “Heel vaak dan fiets je ergens langs en dan zie je wel dat er iets staat, maar je weet niet van de hoed en de rand. Nu ga je echt ergens bij stil staan, je neemt de details in je op en je hoort van gidsen wat achtergrondinformatie. En ik moet zeggen dat we beide keren hele leuke mensen in de groep hadden. Mensen die ons ook wisten aan te vullen met bepaalde informatie. Dat maakte de beide fietstochten toch wel heel erg waardevol.”

Beatrixoord

Op de vraag welk kunstwerk de meeste indruk heeft gemaakt zegt Dröge: “Dat zijn denk ik toch de kunstwerken die bij Beatrixoord staan. Een oude mevrouw vertelde dat haar man daar indertijd verpleegd is. Iemand anders vertelde dat zij er tien jaar geleden opgenomen is geweest. Al die mensen hadden de kunstwerken aan de Dilgtweg en bij de ingang van Beatrixoord zien staan. Maar nu bleven we er echt even bij stilstaan. En dat maakte toch wel indruk.”

“Open Monumentendag brengt verbinding”

Ook een gebouwtje aan de Nesciolaan maakte indruk. “Vroeger is dat gebouwtje gebruikt als gemaal. Het stond bij het oude Harener vaartje, een oud waterloopje. Dit maakte tijdens de fietstochten heel wat historische verhalen los over hoe het Haren er van honderd jaar geleden uit zag. En dat er door de jaren heen toch wel heel veel veranderd is.” Dat is volgens Dröge direct ook de grote waarde van Open Monumentendag. “Het maakt je bewuster, je ziet wat een bepaalde plek te bieden heeft. En de dag brengt ook verbinding. Je gaat met mensen op pad die je eigenlijk helemaal niet kent. En dat is eigenlijk wel heel erg leuk.”