Fietskruispunt Hoornsedijk en Laan van de Vrede onverwachts afgesloten

Foto via Google Maps - Streetview

Naast de onderdoorgang van het Noord-Willemskanaal is volgende week ook het fietskruispunt van Hoornsedijk en de Laan van de Vrede drie dagen afgesloten. Dat maakte aannemerscombinatie Herepoort vrijdagmiddag bekend.

Van maandag 13 tot en met woensdag 15 september is het kruispunt dicht voor fietsers. Hier moeten onverwacht enkele kabels en leidingen weggehaald worden. “Deze week hebben we proefsleuven gemaakt bij de Laan van de Vrede. Daarbij zijn we gestuit op diverse kabels en leidingen”, zo laat Aanpak Ring-Zuid vrijdagmiddag weten namens de aannemerscombinatie. “Bij het nameten hiervan blijken deze in de weg te liggen voor de buispalen van de tijdelijke brug. Daarom moeten we deze alsnog verleggen.”

Wandelaars en fietsers worden omgeleid via de Canadalaan. Op de Laan van de Vrede richting het kanaal, zet Herepoort het fietspad direct na de Canadalaan af. Voor hulpdiensten blijft doorgang mogelijk. Gyas blijft bereikbaar vanaf de zuidzijde.