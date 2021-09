Fietsersbond: “Sneller en zonder obstakels over de Van Ketwich Verschuurlaan peddelen”

nieuws

Fietsers moeten sneller en makkelijker via de Van Ketwich Verschuurlaan kunnen fietsen. Dat schrijft de Fietsersbond in een brief aan de Groningse gemeenteraad.

“Wellicht overval ik met de brief de dames en heren politici”, vertelt voorzitter Wim Borghols. “Komende woensdag wordt er tijdens de Politieke Woensdag gesproken over de Van Ketwich Verschuurlaan. Het gaat dan over klachten uit de buurt over de hoogte van de bebouwing. Ik zat dat te bestuderen, en ik zag daar een mooie kans voor ons in. Want het zou kunnen zijn dat aan de zuidzijde de bebouwing vervangen moet worden. En dat betekent dat er plannen komen waarin wellicht ook andere aspecten meegenomen kunnen worden.”

Doorstroming

Want op de Van Ketwich Verschuurlaan is er voor fietsers een probleem. “Ik woon sinds 1992 in Groningen-Zuid. Toen, en nu nog steeds, is het voor fietsers een ramp. De Van Ketwich Verschuurlaan is een hoofdfietsroute. Het is de enige verbinding, of je moet via het Overwinningsplein fietsen, maar dat is een behoorlijk stuk om. Op de Van Ketwich Verschuurlaan heb je kort achter elkaar twee kruisingen, met de Van Lenneplaan en even verderop met de Vondellaan, die uitgerust zijn met stoplichten. De afgelopen jaren zijn er verschillende pogingen ondernomen om de doorstroming te verbeteren. Zo zijn de stoplichten gekoppeld. Maar ondanks dat lukt het als fietser bijna nooit om in een groene golf door te peddelen. Mede veroorzaakt door lijnbussen die door middel van een systeem die zij aan boord hebben, voorrang krijgen.”

Rotonde als oplossing

Volgens Borghols lopen fietsers een vertraging op die op kan lopen tot zeven minuten. “In de spits heb je ook te maken met drukte bij de op- en afritten van de A28 waardoor je ook op deze plekken langer onderweg bent. Nu de bebouwing wellicht aangepakt gaat worden is het misschien verstandig om in de planvorming er rekening mee te houden dat deze kruispunten vervangen kunnen worden door rotondes. Rotondes waarop fietsers voorrang hebben. Eerder is deze oplossing ook onderzocht, maar dat kon toen niet gerealiseerd worden omdat er te weinig ruimte was.”

Tunnel?

Op de vraag of het misschien niet beter is om tunnels aan te leggen waardoor fietsers echt door kunnen trappen is Borghols duidelijk: “Je herinnert je vast wel de discussie over de realisatie van een tunnel bij het oversteekpunt bij de Eikenlaan. Een tunnel daar zou tien miljoen euro moeten kosten. Op de plek waar we het nu over hebben gaat dat nog duurder uit vallen. Alleen al bij de A28 heb je te maken met veel leiding- en kabelwerk dat daar in de grond zit. Ook zit er riolering. Dat is gewoon niet betaalbaar.”

Gemeenteraad

Borghols hoopt dat zijn brief meegenomen wordt in het onderwerp die door de politiek wordt besproken. “Dat is afwachten. Wat ik al zei, komende woensdag wordt er eigenlijk over een heel ander onderwerp gesproken. Maar ik hoop dat de politici mijn brief meenemen binnen het onderwerp en er over gaan praten. Want hoe het nu gaat, dat is voor geen enkele fietser plezierig en prettig.”