Fietsers langs Helperzoom krijgen broodjes op ‘Fiets naar je Werk Dag’

Foto: Jan Buwalda voor Groningen Bereikbaar

Een groot aantal fietsers op weg naar de Stad werd donderdagochtend verrast met een broodje van Groningen Bereikbaar. In het kader van de landelijke Fiets naar je Werk Dag werden fietsers in het zonnetje gezet.

De actie vond plaats op het fietspad langs de Helperzoom, onderdeel van de veelgebruikte doorfietsroute tussen Haren en Groningen.

In de periode februari tot mei 2022 vinden grootschalige werkzaamheden plaats aan het Julianaplein, die voor onvermijdelijke verkeersoverlast in de hele stad gaan zorgen. De fiets pakken is volgens Groningen Bereikbaar één van de beste opties om deze hinder te vermijden en moet daarom, zeker nu, sterk worden gestimuleerd.