FC Groningen wil niet schikken over schorsing Mike te Wierik

*Mike te Wierik* of FC Groningen celebrates goal

De KNVB wil verdediger Mike te Wierik voor twee duels, plus één voorwaardelijk, schorsen na zijn rode kaart van afgelopen woensdag in het duel met Vitesse. Maar FC Groningen gaat daar niet mee akkoord en gaat daarom in beroep bij de tuchtcommissie.

Te Wierik kreeg woensdagavond de tweeduizendste rode kaart in de Eredivisie, nadat hij een tackle beging op Loïs Openda. Scheidsrechter Allard Lindhout zag de tackle niet als overtreding, maar de videoscheidsrechter wel. Dat resulteerde in rood voor Te Wierik.

Volgens FC Groningen is Te Wierik van mening dat de rode kaart hem ten onrechte gegeven is. De club steunt de speler en gaat daarom niet akkoord met zijn schorsing. De zaak komt donderdagavond voor bij de tuchtcommissie in Zeist. Te Wierik is daar zelf bij aanwezig, ondersteund door clubjurist Wim Entzinger.

Club wel akkoord met schorsing Van Kaam

FC Groningen moet middenvelder Daniël van Kaam voor één duel missen. Het schikkingsvoorstel dat FC Groningen over zijn rode kaart ontving, is wel geaccepteerd. De speler werd vlak voor rust door arbiter Lindhout naar de kleedkamer gestuurd, omdat hij net buiten het strafschopgebied hands maakte en daarmee Vitesse een doelrijpe kans ontnam.