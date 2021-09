FC Groningen verliest oefenduel van SV Hamburg

nieuws

Laros Duarte - Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft woensdag een oefenduel tegen Hamburger SV met 3-1 verloren. De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld op een trainingsveld in Duitsland.

FC Groningen kwam al in de 2e minuut op achterstand. Mo El Hankouri scoorde via een strafschop de 1-1. Na de pauze kwam de club uit de tweede Bundesliga opnieuw op een voorsprong, eveneens uit een strafschop. In de 75e minuut werd het nog 3-1 voor Hambuger SV.

Bij FC Groningen maakten de nieuwe aanwinsten Laros Duarte en Yahya Kalley hun eerste minuten. Voor het team van coach Danny Buys staat voor komend weekend geen wedstrijd op de kalender, in verband met drie WK-kwalificatieduels van Oranje.