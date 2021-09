FC Groningen verhuurt Joël van Kaam aan FC Emmen

nieuws

Foto: FC Groningen

FC Groningen verhuurt Joël van Kaam voor de rest van dit seizoen aan FC Emmen. De rechterflankspeler heeft in Groningen nog een contract tot medio 2024.

De 19-jarige Van Kaam maakte op 8 november vorig jaar zijn debuut in de Eredivisie, als invaller op bezoek bij Feyenoord. De jongere broer van Daniël van Kaam kwam in totaal tot zes officiële wedstrijden in het eerste elftal.

Joël van Kaam speelde negen seizoenen in diverse teams van FC Groningen. In maart van dit jaar verlengde hij zijn contract met 3,5 jaar. Zijn nieuwe club, FC Emmen, speelt in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn collega Rick Slor verkast dit seizoen eveneens van Groningen naar Emmen.