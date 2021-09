FC Groningen verdediger Mike te Wierik vrijgesproken door tuchtcommissie

sport

*Mike te Wierik* of FC Groningen celebrates goal

FC Groningen verdediger Mike te Wierik is vrijgesproken van zijn rode kaart tegen Vitesse. Hij kan daardoor zaterdag aantreden tegen koploper Ajax.

Te Wierik kreeg woensdagavond in de met 1-0 verloren wedstrijd van Vitesse rood na een tackle op Loïs Openda. Dat gebeurde na ingrijpen van de VAR. Hij werd vervolgens voor twee wedstrijden geschorst.

Te Wierik was het er niet mee eens, omdat de overtreding niet opzettelijk was. De tuchtcommissie was het met hem eens.

In die wedstrijd kreeg ook Daniel van Kaam rood wegens hands. Tegen die kaart werd geen beroep aangetekend door FC Groningen, waardoor Van Kaam de wedstrijd tegen Ajax wel mist.