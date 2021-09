FC Groningen ten onder op bezoek bij Ajax

sport

Foto: FC Groningen

Dat het een lastige avond ging worden in Amsterdam, was al vrij zeker. Het zal daarom voor FC Groningen geen verrassing zijn geweest dat het weinig in de melk te brokkelen had tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena: 3-0.

In de eerste helft bood FC Groningen nog redelijk tegenstand en hield het de laatste linie goed gesloten. Ondanks dat Ajax de betere partij was, bleven grote kansen uit en had FC Groningen in de counter zelfs met momenten een antwoord op het Ajax van Erik ten Hag. Na veertig minuten voetballen brak de Groninger defensie echter. Doelman Leeuwenburgh tastte mis bij een hoge bal en zag hoe Berghuis de bal voor slingerde op het hoofd van Alvarez: 1-0.

Na rust was Ajax heer en meester in eigen huis en creëerde het kans op kans. Na 57 minuten was de verdubbeling van de marge dan daar: van afstand wist aanvaller Antony met een heerlijke krul doelman Leeuwenburgh te verschalken. In de 81e minuut maakte Mazraoui aan alle mogelijke twijfel een einde: na een leep balletje van Alvarez kon de rechtsback raak schieten en de stand promoveren naar 3-0. Dat was dan ook de eindstand.

Door de nederlaag heeft FC Groningen na zeven speelronden nog maar vijf punten. Volgende week vrijdag trapt FC Groningen in eigen huis om 20:00 af tegen FC Twente.