Foto: FC Groningen

FC Groningen speelt de bekerwedstrijd tegen Helmond Sport op woensdag 27 oktober.

De aftrap in de Euroborg, de thuishaven van FC Groningen, is om 18.45 uur. Het gaat om een wedstrijd in de eerste ronde van de KNVB beker.

Helmond Sport speelt in de eerste divisie en is daar hekkensluiter.