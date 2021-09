FC Groningen onderzoekt haalbaarheid eredivisie vrouwenteam

nieuws

foto: FC Groningen

FC Groningen gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid van een Eredivisie vrouwenteam en daarmee samenhangend een vrouwen- en meidenopleiding.

Valerie Overkamp gaat het onderzoek leiden. Zij wordt hierin ondersteund door algemeen directeur Wouter Gudde. De FC wil met een vrouwenvoetbalafdeling jonge, talentvolle meiden de kans bieden een professionele voetbaldroom na te jagen. Valerie Overkamp gaat daarvoor onder meer rondkijken bij betaald voetbalorganisaties die al ervaring hebben met een vrouwenteam op Eredivisieniveau. De Nederlandse eredivisie voor vrouwen telt momenteel negen clubs.

Het zal nog een tijd duren voordat FC Groningen een Eredivisieteam heeft. Scouts in de regio gaan nu op zoek naar jonge talentvolle speelsters. Vanaf dit seizoen biedt de club jonge meiden met een ambitie om te groeien als voetbalster ook de mogelijkheid geselecteerd te worden voor de voorselectie van FC Groningen, de jongste afdeling van de Opleiding. Dat moet er uiteindelijk voor zorgen dat er een duurzame vrouwentak groeit bij de club.

Algemeen directeur Wouter Gudde zegt over het project: “Vrouwenvoetbal is mondiaal één van de hardst groeiende sporten. In het achterland van FC Groningen hebben jonge meiden geen rolmodellen. Wij willen ze die kansen gaan bieden, maar we willen dit wel op een duurzame manier doen.”